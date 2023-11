Mark Iuliano parla alla Bobotv: “Montero? Io e lui eravamo abbastanza rissosi, sia prima che dopo la partita. Se litigavi, litigavi. Giochiamo contro l’Arsenal di Campbell, Vieira ecc. perdiamo 2-0 e fa gol Henry. Qualcuno fece una brutta entrata a Zalayeta, fu una partita dura. A fine partita, per Montero non era finita. Entrò negli spogliatoi dell’Arsenal, stiamo parlando di giocatori cattivissimi. Non se ne era accorto nessuno. Sentiamo ‘pum, pum, pum…’. Ritorna Montero che sbatte la porta e ci dice: ‘mi avete mandato da solo! E tu Pessotto, dov’eri?’. Eravamo io, Davids, ecc, eravamo tutti grossi e lui dice ‘tu Pesso, dov’eri? Mi hai mandato da solo nello spogliatoio dell’Arsenal!’. Pessotto gli disse: ‘ma Paolo, cosa devo fare?’. Era genio e sregolatezza”.