Eccole nella nostra gallery!

, oggi al PSG, è stata tra le protagoniste dell’ultima puntata di ‘Live- Non è la D’Urso', in onda su Canale 5.Al centro della polemica, alcune frasi dette recentemente da Ivana nella versione spagnola de ‘L’isola dei famosi’, in cui parlava del padre come di una persona violenta, a cui Wanda ha replicato etichettandole come false.Ivana ieri ha sbottato di nuovo: “Chi è lei per parlare? E’ la storia della mia vita, non ne sa niente. Non dovrebbe parlare di ciò che non sa”. Poi ha rincarato la dose, riferendosi a Icardi: “Ivana è oramai divenuta una celebrità, tra tanti reality e una pagina Instagram seguita da tantissimi follower, che possono così apprezzare le tante foto sempre più piccanti. Chissà se Icardi sarà contento.