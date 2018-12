Fra Wanda Nara e Ivana Icardi, la sorella dell'attaccante dell'Inter Mauro Icardie nonché marito della showgirl argentina, non scorre buon sangue e le due non perdono occasione per ribadirlo a media, tv e riviste. In realtà i malumori e i rancori arrivano spesso da parte della sorella del bomber nerazzurro che continua ad accusare Wanda di aver fatto il lavaggio del cervello al fratello allontanandolo dalla famiglia.



Nella giornata di ieri è arrivato l'ennesimo attacco sui social: "Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei” ha postato Ivana. "Cos’è il silenzio? Una risposta intelligente” ha risposto Wanda con l'ennesima replica piccata della sorella: "Quando sai qual è il motivo, l’unico che importa a questa ‘donna’, i soldi, ti rendi conto che anche se uno ha la responsabilità, l’altro gli ha fatto il lavaggio del cervello. Pensare che ci sia la possibilità che possa essere l’ultima volta che posso vedere, parlare o dare un abbraccio a qualcuno che amo…" Tutto cancellato con un colpo di spugna, ma il danno fra le due belle ormai è fatto.