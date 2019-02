La battaglia a colpi di tweet, storie e post su instagram fra Wanda Nara e Ivana Icardi, la sorella di Mauro prosegue ininterrotta. Da un lato Ivana attacca l'attuale moglie e procuratrice per aver allontanato l'attaccante dell'Inter dalla sua famiglia, dall'altro Wanda risponde a tono chiedendole di evitare di giudicare da lontano.



Prima l'ultimo affondo di Ivana, che ha citato Wanda in un tweet: "Quando avevo una compagna bella e brava! Che bei momenti... Poi è arrivata la peggior cosa che poteva capitare alla mia famiglia (Wanda ndr.)". Ora la risposta con un post su instagram di Wanda: "Giudicare una persona non la definisce, ma definisce chi sei tu". Non citata anche in questo caso, Ivana Icardi, ma il riferimento è chiaro.