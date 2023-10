Kevin Trapp, portiere dell'Eintracht Francoforte, ha regalato alla sua Izabel Goulart otto mazzi di fiori per festeggiare l'anniversario degli otto anni trascorsi insieme dalla coppia. La modella ha immortalato la consegna dei fiori su Instagram, sulla pagina ufficiale dove ha un seguito di 4,5 milioni di followers. Izabel Goulart, 29enne top model brasiliana, ha sfilato per le più importanti case di moda e dal 2005 è stata scelta per essere uno degli angeli di Victoria's Secret, a cui deve gran parte della sua popolarità.



