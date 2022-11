Anche la bellissima Izabel Goulart, la top model brasiliana che da tempo fa coppia fissa con il portiere Kevin Trapp è arrivata a Doha per i Mondiali. L'ex angelo di Victoria's Secret è arrivata in questi giorni in Qatar e sta già dando spettacolo con la sua bellezza per le vie della città. Ora è attesa sugli spalti a tifare Germania. Eccola nella nostra gallery.