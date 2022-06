Izabel Goulart, top model brasiliana, attrice, fidanzata del portiere Kevin Trapp e anche giocatrice di beach tennis. Almeno in spiaggia, dove si è divertita, tra mare e foto in bikini anche con i racchettoni. Un video pubblicato sul proprio profilo Insagram in cui gioca a beach tennis sfidando il suo compagno. "Ci sarà vendetta amore mio", questa la risposta dell'attuale portiere dell'Eintracht Francoforte, dopo aver perso un punto con la bellissima Izabel durante le vacanze in Brasile.



SCORRI NELLA GALLERY PER VEDERE LE SPLENDITE FOTO DI IZABEL GOULART