Izabela Izycka è la nuova sensazionale modella che sta riscuotendo un enorme successo negli USA complice anche la collaborazione con il brand creato e pubblicizzato da Dan Bilzerian, notoriamente accompagnato da bellissime ragazze per i suoi scopi commerciali.



Originaria della Polonia a cui è molto legata, Izzy è una di queste, e il suo profilo instagram riceve puntualmente migliaia di like. Merito del suo incontenibile lato A, un seno prontamente esposto in ogni foto con o senza bikini



Adora sciare in Italia come spesso ha postato ed è legata anche a uno dei protagonisti in campo questa sera in Champions con la maglia del Bayern: Robert Lewandowski. Izabela è infatti molto legata allo sport in patria di cui Anna, la moglie del bomber polacco (e una dei pochi sportivi a cui ha concesso un like su Facebook) è stata una grandissima rappresentate nel karate.



Ecco le foto di Izabela nella nostra gallery, chi l'ha vista sulle piste del Trentino?