Armando Izzo sta per diventare a tutti gli effetti un calciatore del Torino. Il difensore napoletano questa mattina è arrivato nel capoluogo piemontese ed è stato accolto dal nuovo team manager della società granata Giuseppe Santoro, che già aveva conosciuto ai tempi della Primavera del Napoli. Izzo, che è arrivato dal Genoa a titolo definitivo dal Genoa per circa 10 milioni di euro, firmerà un contratto di quattro anni con il Torino a 700.000 euro a stagione.



“Sono molto felice, non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura” ha dichiarato il difensore appena atterrato all'aeroporto di Caselle. Izzo è il primo acquisto del Torino in questa sessione di mercato, è un giocatore che è stato richiesto espressamente dal tecnico Walter Mazzarri, che lo aveva conosciuto durante i suoi anni di militanza sulla panchina del Napoli. Nel 3-5-2 del tecnico toscano occuperà la posizione di centrale di sinistra della difesa, al suo fianco, nella formazione tipo, giocheranno Nicolas Nkoulou e uno tra Lyanco e, se l'affare con il Santos dovesse finalmente chiudersi, Lucas Verissimo.