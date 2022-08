Armando Izzo per rinforzare la difesa del Monza: i brianzoli stanno cercando di chiudere per il centrale in uscita dal Torino, che non è convinto da una proposta arrivata dall'estero. I 2 milioni di ingaggio sono un ostacolo non indifferente. Inoltre, nel caso in cui saltasse la panchina di Stroppa, l'idea sarebbe quella di passare ad una difesa a quattro, che non è congeniale al giocatore napoletano.