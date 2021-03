Europeo, addio. Il sogno didi rappresentare l’nel torneo continentale della prossima estate sembra essere del tutto svanito: nell’elenco dei 38 convocati diper le partite di qualificazione al Mondiale in Qatar il nome del difensore delnon c’è. Un chiaro segnale di come, che non lo ha neanche inserito nella lista super allargata. A Izzo non è bastato neppure tornare a giocare con continuità (e a buoni livelli) in maglia granata.La parabola discendente della storia in Azzurro del difensore è iniziata un anno e mezzo fa, quando non ha ripetuto l’ottima prima stagione vissuta al Torino. Dopo il lockdown, grazie anche alla fiducia chegli aveva concesso, era tornato a offrire buone prestazioni che lo avevano per lo meno fatto rimanere nella lista dei possibili acquisti di(ma aveva estimatori anche all’estero, alper esempio). In estate l’addio di Izzo al Torino sembrava essere certo, anche perché il giocatore non rientrava nei piani diche non lo riteneva adatto come centrale nella difesa a quattro. Le richieste economiche diper il cartellino del numero 5 hanno però fatto tramontare tutte le trattative.- Nelle ultime partite della gestione Giampaolo, quando anche il tecnico abruzzese si era convertito alla difesa a tre, Izzo è tornato a giocare con continuità, per poi tornare a essere un titolare fisso con. Ora l’obiettivo del difensore è quello di contribuire alla salvezza del Torino, consapevole anche del fatto che,continua a essere un suo ammiratore)E chissà che dopo l'Europeo non possa pure riavere l'opportunità di risalire sul convoglio Azzurro.