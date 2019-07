: il difensore ha infatti rinnovato il proprio contratto fino al 2024 (con adeguamento dell'ingaggio). E' stato lo stesso calciatore ad annunciare il prolungamento attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. "​Felice di continuare nel Toro, con la stessa determinazione affronteremo ancora tante battaglie insieme!!" ha scritto Izzo postando una foto in cui, insieme al presidente Urbano Cairo, pone la propria firma nel nuovo contratto.Il difensore granata si è così di fatto tolto dal mercato, dopo che nelle scorse settimane diverse società avevano cercato di imbastire una trattativa con il Torino per acquistarlo. Dopo l'ottima stagione disputata alla corte di Walter Mazzarri, che gli ha permesso di entrare anche a far parte del gruppo della Nazionale di Roberto Mancini, Izzo è finito nel mirino di società come ile l', mentre in Italia è stata lache più di tutti ha provato a prenderlo. Il direttore sportivo giallorosso, Gianluca Petrachi, che un anno fa aveva portato il difensore al Torino dal Genoa, non è però riuscito a convincere Urbano Cairo a cederlo.