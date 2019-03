C’erano tante vecchie conoscenze oggi a Coverciano per il raduno della Nazionale ma qualche volto nuovo: tra coloro arrivati agli ordini di Roberto Mancini c’è anche Armando Izzo, non proprio una novità visto che era già convocato per lo stage negli scorsi mesi, ma uno di quelli che sogna l’esordio con la maglia dell’Italia addosso. La chiamata in Azzurro del difensore del Torino non è stata del tutto inaspettata, considerato l’ottimo rendimento avuto finora dal centrale che alla corte di Walter Mazzarri si è anche scoperto bomber: già quattro i gol messi segno, l’ultimo dei quali sabato al Bologna. Non male per un giocatore che nei quattro anni al Genoa aveva in totale siglato appena due reti. Le qualità di Izzo, come dicevamo, non sono passate inosservate agli occhi di Mancini ma neppure a quelli degli uomini mercato della Roma.



ROMA SU IZZO - Già, la società giallorossa sta osservando con attenzione i progressi del numero 5 del Torino, che è stato individuato come uno dei possibili rinforzi per la prossima stagione. Convince Urbano Cairo a cedere il suo difensore non sarà però semplice. “Izzo è assolutamente un giocatore del Toro, della sua cessione non ne parliamo neanche” ha ribadito negli scorsi giorni il patron granata, blindando di fatto il calciatore arrivato la scorsa estate dal Genoa per 8 milioni di euro. Una cifra che è circa la metà di quella del valore attuale del cartellino del giocatore. SOGNI AZZURRI - Nonostante il ko interno contro il Bologna e le due posizioni in classifica perse (il Torino è infatti passato dal sesto all’ottavo posto), la squadra di Walter Mazzarri è ancora in piena corsa per la qualificazione alla prossima Europa League: se a fine anno Andrea Belotti e compagni dovessero avere nelle proprie mani il pass per la coppa internazionale, Armando Izzo resterà certamente in granata. I discorsi potrebbero cambiare senza qualificazione ma, al momento, il difensore non ha mai chiesto di ridiscutere del proprio futuro e sembra improbabile che possa farlo in futuro. Nel frattempo si gode l’ottimo momento di forma con la speranza di poter esordire con la maglia dell’Italia.