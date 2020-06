Armando Izzo fa parte di quel gruppo di giocatori che a fine stagione potrebbero lasciare il Torino. Le squadre interessate al difensore non mancano, su tutte c'è l'Inter con cui i discorsi sono già stati avviati.



Il tecnico Moreno Longo ha però ora chiesto a Izzo di rimandare ogni discorso riguardo al futuro e di concentrarsi esclusivamente sul Torino per il presente: la squadra granata è impegnata nella corsa per la salvezza e, prima dello stop del campionato, è risultata troppo facilmente perforabile in difesa. Da Izzo e dagli altri difensori Longo si aspetta di più.