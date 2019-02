Armando Izzo è uno dei difensori che più si stanno mettendo in luce in questa stagione. Il difensore, grazie alle ottime prestazione nel Torino di Walter Mazzarri, sè i è conquistato anche la convocazione nello stage della Nazionale di Roberto Mancini. Normale quindi che sul centrale napoletano abbiano posato i propri occhi diverse squadre: tra queste c'è anche la Roma.



Il Torino, però, al momento ha frenato ogni possibile trattativa per il suo numero 5. Izzo è un giocatore importante per la squadra di Walter Mazzarri e il presidente Urbano Cairo non vorrebbe cedere Izzo dopo una soa stagione in granata.