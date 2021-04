Grazie all'arrivo di Davide Nicola, Armando Izzo è tornato a essere un titolarissimo del Torino, tanto che ora il presidente Urbano Cairo (che su indicazione di Marco Giampaolo lo aveva messo sul mercato un anno fa) sta cercando di convincerlo a restare anche nella prossima stagione.



Dopo due stagioni ben al di sotto delle aspettative, con la squadra costretta a lottare per non retrocedere in serie B, il Torino vuole puntare anche su Armando Izzo per tornare quantomeno a lottare per la qualificazione a una coppe europea.