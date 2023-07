Le feste scatenate di Jack Grealish dopo la vittoria della Champions League con il Manchester City non sono ancora finite. E sebbene l'attaccante inglese non sia più nelle condizioni precarie post Istanbul, è riuscito a finire nuovamente nei guai per un suo party sfrenato.



Mentre la fidanzata Sasha Atwood era in vacanza in Italia, il giocatore a Ibiza ha preso parte a una festa in cui, come dimostra il video che vi mostriamo qui sotto (insieme ad altre foto della bellissima Sasha), Grealish "palpeggia" una hostes, Dolly della british airways, che ballava accanto a lui in costume. Un atteggiamento che, secondo la stampa inglese, ha mandato su tutte le furie la fidanzata Sasha.