. Invece adesso sverna in Algarve e sembra avere più voglia di cantare che di giocare a calcio.che in una sera di giugno 2015 venne dato già in forza al Milan.Erano i giorni in cuisi faceva fotografare a bordo di un volo privato assieme a, CEO diSports Investments, col famoso(Taechaubol) che pareva prossimo a rilevare la società rossonera.. Il Porto preferì cedere l'attaccante colombiano all'Atletico Madrid mentre il centrocampista francese andò all'Inter., ma su ciò si può soltanto speculare.. La prima è che dopo quella figuraccia di calciomercatociò che fece anche sparire rapidamente di scena Mister Bee (ammesso che sia mai stato davvero un possibile compratore). La seconda è che, visto il successivo rendimento di Martinez e Kondogbia,Quanto al colombiano, con la partenza da Oporto inizia una rapidissima parabola discendente della carriera.che durante la finestra invernale 2016 del calciomercato spendono 42 milioni di euro per acquisirlo. Ma, che di fatto gli taglia via due anni di carriera, ne compromette il rendimento., club della massima serie portoghese e lì rimane oltre la scadenza del contratto coi cinesi. Adesso ha un impegno col club bianconero dell'AlgarveE quanto al rendimento in campionato è buono nella prima stagione post-infortunio (27 partite e 9 gol nel 2018-19) ma assolutamente deficitario nell'annata in corso: 11 partite e 0 gol.Nel frattempo peròJackson Martinez decide die per questo pubblica un primo album a settembre 2018. Il titolo è(“Non avrò paura”)).Lancia un nuovo singolo con relativo video, “Esperar en ti” (). La voce non è male. Quanto a ritrovare la via del gol in campionato, che Dio lo assista.