Marcell Jacobs, l'uomo più veloce del mondo, con quel 9.80 sui cento metri che gli ha fatto vincere la medaglia d'oro, non segue il calcio. Queste le parole del suo allenatore, Paolo Camossi, a la Gazzetta dello Sport: "Se è un tifoso di calcio? No, calcio zero. Formula 1 e basket. Devo aver un filmato con i nostri due olimpionici che giocano alla playstation".