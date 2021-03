Ben Jacobs, giornalista sportivo inglese e corrispondente in Arabia per BeIN Sports, ha confermato le voci sulla volontà del fondo Pif di entrare nell'Inter, ma soltanto con il pacchetto di minoranza: "Pif ha sondato la possibilità di acquisire una quota di minoranza dell'Inter. Yasir Al Rumayyan è stato coinvolto nei colloqui. Si è discusso circa un investimento fino al 30% che, sulla base della valutazione più alta di Suning, sarebbe di 300 milioni di euro. Non ci sono accordi per ora, ma questa opzione potrebbe dare a Suning la possibilità di non vendere. Mi è stato riferito che il fondo non vuole comprare l'Inter contrariamente all'approccio di BC Partners & Fortress. Suning ha detto che preferirebbe ancora trovare un modo per non vendere il club, da qui l'appello al Pif. Ma è ancora tutto in fase preliminare".