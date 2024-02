Jaden Philogene segna di rabona, ma non gli danno il gol VIDEO

La Champions League è tornata con i bei gol di Bernardo Silva per il Manchester City a Copenhagen e di Brahim Diaz per il Real Madrid a Lipsia. Ma la rete più spettacolare della serata di ieri l'ha realizzatada posizione defilata. Peccato per lui che il pallone sia stato deviato da un avversario e quindi nel tabellino risultaClasse 2002, Philogene è arrivato nello scorso mercato estivo dall'Aston Villa per 5,8 milioni di euro con un contratto triennale fino a giugno 2026. Finora in questa stagione ha segnato 7 gol in 17 presenze nel campionato di seconda divisione inglese, dove l'Hull è sesto in classifica con 48 punti in 31 giornate come il Norwich in zona playoff. Il gol più bello non viene conteggiato, ma nessuno potrà togliere a Philogene l'emozione vissuta vedendo quella palla entrare in rete.