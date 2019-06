Sembra che non sia arrivato ancora il momento di appendere le scarpette al chiodo per Phil Jagielka. Il difensore inglese che ha appena detto addio all’Everton dopo dodici stagioni sulla sponda blue del fiume Mersey, è entrato nei radar del Celtic. Secondo quanto riportato dal Sun, la squadra scozzese avrebbe già voluto ingaggiare il giocatore, classe 1982, a gennaio scorso ma non riuscì a vincere le resistenze di Marco Silva, manager dei Toffees. Ora che l’era di Jagielka all’Everton è ufficialmente terminata, l’interesse del Celtic nei suoi confronti ritorna di attualità. Ma i biancoverdi non sono gli unici a seguire il difensore. Lo Sheffield United, ritornato in Premier League, in ottica di aggiungere esperienza alla propria rosa ha puntato il giocatore che, tra l’altro, ha già vestito nella sua carriera la casacca biancorossa dal 2000 al 2007.