Si chiama Jamea Lynee e sta spopolando non solo sui social, ma anche su muri e cartelloni di mezza Italia. È una delle protagoniste dell'ultima campagna di intimo del brand Intimissimi, che ha lanciato con lei e altre due bellissime modelle Olivia Brower, ​Miki Hamano, l'ultima linea in cotone. Non è un volto nuovo dei brand di intimo perché in passato è stata anche la partner in crime di Emily Ratajkovski per il lancio di una delle sue linee di costumi.



Ecco gli scatti che state vedendo in giro per l'Italia e molti altri della splendida Jamea nella nostra gallery.