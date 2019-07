Come racconta la Gazzetta dello Sport: "Il presidente del Napoli non è tipo che si faccia intimidire a qualsiasi livello. E così per James Rodriguez è iniziata una partita a scacchi che si preannuncia lunga e di non semplice lettura. Il colombiano si è promesso a Carlo Ancelotti e all’azzurro partenopeo, anche se ancora ci sono da concordare parecchie clausole contrattuali, specie sulla questione diritti di immagine, visto che James è una stella in Colombia e Sudamerica e ha parecchi contratti in essere. Ma al di là della volontà del giocatore, conta il club proprietario del suo cartellino, il Real"