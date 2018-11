James Rodriguez è un caso. Il colombiano è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti del match perso dal Bayern Monaco contro il Borussia Dortmund lo scorso fine settimana. L’esclusione - la seconda consecutiva, dopo quella in Champions League contro l’AEK Atene - ha alimentato nuove discussioni sul futuro del giocatore. In questa situazione aumentano anche i dubbi sul riscatto del cartellino da parte del club campione di Germania: James potrebbe tornare al Real Madrid (a cui è legato da un contratto fino al 2021) al termine di questa stagione. Ma il suo nome, grazie alla regia di Jorge Mendes, è entrato nelle ultime settimane anche in orbita Juventus.