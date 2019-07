Niente Atletico Madrid per James Rodriguez. Il trequartista colombiano la prossima stagione non vestirà la maglia dei colchoneros, nonostante la volontà di tornare a vivere a Madrid, nonostante abbia messo la squadra allenata dal Cholo in cima alla lista dei desideri. La sonora sconfitta per 7-3 in International Champions Cup contro i rivali cittadini è servita a Florentino Perez per chiudere definitivamente la porta, il colombiano non sarà ceduto ai 'cugini', non c'è nessuna intenzione di rinforzare una diretta concorrente in Italia e in Europa.



NAPOLI IN CORSA - L'incontro previsto negli States tra il numero uno del Madrid e la coppia Miguel Ángel Gil Marín-Enrique Cerezo non è andato in scena, secondo Marca il Real ha fatto sapere che non intende sedersi intorno a un tavolo a trattare. The End sul fronte Atletico, ma restano i dubbi riguardo al futuro dell'ex Bayern Monaco, che Zidane continua a non considerare una risorsa utile al suo progetto. In questa telenovela recita la sua parte anche il Napoli, che continua a lavorare con il suo agente Jorge Mendes. L'offerta di De Laurentiis è sempre la stessa, prestito con diritto di riscatto: per ora il Real dice no, ma lo scenario potrebbe presto cambiare.