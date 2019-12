Retroscena di mercato che riguarda James Rodriguez. Il trequartista del Real Madrid è stato il grande tormentone dell'estate del Napoli, ma non solo. Su di lui c’era anche l’Atletico Madrid. La conferma arriva direttamente dal presidente dei Colchoneros Enrique Cerezo, che ha dichiarato a El País de Cali: “Abbiamo provato a prenderlo in estate, però alla fine la trattativa si interruppe e rimase a Madrid. I giocatori giocano dove vogliono giocare, e James in quel momento voleva giocare al Real”.