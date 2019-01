Atalanta sulle ali dell'entusiasmo: l'attaccante Duvan Zapata, autore del gol del 3-3 contro la Roma dopo aver sbagliato un rigore, ha postato la foto dell'esultanza e il suo connazionale trequartista del Bayern Monaco James Rodrguez ha commentato con l’emoticon del fuoco,, per congratularsi con lui. Tutto questo non è sfuggito al Papu Gomez, sempre molto attivo su Instagram e Facebook, il quale ha postato una curiosa risposta dedicata al Diez colombiano.



IL MESSAGGIO DEL PAPU PER JAMES - Ecco il messaggio: "Se hai voglia di provare il calcio italiano, l’Atalanta è la tua casa. Ti do anche la 10 se lo chiedi”.