James Rodriguez svincolato dopo un'estate da fenomeno: chi lo vuole e quanto guadagna

CHI LO VUOLE E LO STIPENDIO

Il San Paolo aveva ingaggiato James per uno stipendio annuale di 20 milioni di reais all'anno, circa 4 milioni di euro: oggi una cifra del genere è difficile da mettere insieme per un giocatore sul viale del tramonto, ma la squadra che viene segnalata dal Portogallo su di lui ha gli argomenti per abbassare la richiesta. Si tratta del Porto,.la prima squadra del centrocampista in Europa, che sta lavorando ad un romantico ritorno per la stagione da poco iniziata.