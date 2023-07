Jakub Jankto torna in Serie A: tutto a posto per il suo approdo al Cagliari allenato da Claudio Ranieri, tecnico con il quale il centrocampista ceco ha già lavorato alla Sampdoria e che gli ha fatto sentire la sua vicinanza nel momento più difficile della scorsa stagione trascorsa in prestito dal Getafe allo Sparta Praga.



DUE ANNI - Come riporta Sky, per Jankto è pronto un biennale con opzione di un altro anno a favore del club a un milione di euro a stagione. L'ex Udinese vanta 17 reti e 17 assist in 155 partite nel nostro campionato.