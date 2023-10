Jakub Jankto, calciatore del Cagliari che recentemente ha dichiarato pubblicamente la propria omosessualità, ha parlato alla BBC:



"Non avevo paura quando l'ho fatto. È stato un momento grandissimo per me, ma dopo sei, sette mesi posso dire che non è stato un errore. Se potessi farlo di nuovo, lo farei sicuramente, perché ha aiutato me stesso e penso che abbia aiutato molte, molte persone. È stato un momento importante per tutti i calciatori, e molti calciatori professionisti di molti club mi hanno scritto ringraziandomi per questo. Penso che sia stato un esempio positivo per tutti, e ora sono davvero felice di poter giocare senza nascondermi o avere paura. Vado avanti come se nulla fosse successo, e questo è davvero, davvero bello".