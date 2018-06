A margine dell'addio al calcio di Tomas Rosicky, allo Stadio Letna di Praga, l'ex terzino di Milan e Napoli Marek Jankulovski ha concesso alcune dichiarazioni agli inviati di Calciomercato.com, Alessandro De Felice e Federico Zanon: "Pirlo e Rosicky? Sono state due belle serate, quando finiscono campioni così come Andrea e Tomas, giocatori molto simili con grande visione di gioco e tranquillità, tecnica... Il calcio è anche questo".



Iniesta in Giappone, poca tecnica nel calcio moderno?

"Andres altro giocatore, sono pochi come lui nel calcio. Secondo me ci vuole tempo, poi nuovi giocatori arriveranno: servono pazienza e fiducia, i giocatori ci sono".



Milan avanti con Gattuso.

"La conferma di Gattuso mi sembra giustissima, ha fatto vedere il suo valore, grande entusiasmo e buon livello di gioco. Bisogna vedere magari i problemi di società e altre cose che è difficile giudicare da fuori. Però ha fatto un buon campionato".



Ancelotti a Napoli.

"Non me l'aspettavo, all'addio di Pirlo era tranquillo e non ha detto niente a nessuno, poi il giorno dopo... Per lui è una grande chance, far vedere che anche il Napoli un giorno può vincere il campionato e andare lontano in Champions. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Secondo me il Napoli aveva il gioco più bello, poi è venuta fuori l'esperienza della Juve, la qualità, per quello alla fine hanno vinto".



Inzaghi in lotta per la Serie A con il Venezia.

"Pippo lo abbiamo visto all'addio al calcio di Pirlo, è pazzo di calcio. Sono contento ogni volta che lo vedo, ho visto che hanno pareggiato 1-1 con il Palermo e speriamo per domani. Secondo me diventerà un grande allenatore perché vive per il calcio".