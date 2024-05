Jannik Sinner a casa della Juventus: sceglie il JMedical per la riabilitazione

In attesa delle Atp Finals, l’appuntamento di novembre con gli 8 migliori al mondo, cui il numero 2 del tennis mondiale è già virtualmente qualificato, i. Come scrive Corriere.it sarà qui che il fenomeno lavorerà per recuperare dall’infortunio all’anca destra che si è manifestato per la prima volta a Montecarlo e l’ha quindi costretto ad abbandonare il torneo di Madrid dopo la vittoria agli ottavi contro Kachanov e a rinunciare forzatamente agli Internazionali d’Italia.

Arriverà a breve, probabilmente già entro questa settimana, dopo aver concluso gli impegni con gli sponsor a Roma e dopo un breve passaggio a casa a Montecarlo. Non è una sorpresa, in verità, perché già da tempo, da due anni almeno,Sinner avrà a disposizione una struttura di eccellenza e all’avanguardia, dove operano 200 specialisti e che nel 2023 ha fatturato 14 milioni. La palestra e la piscina del JMedical saranno il suo ufficio per le prossime settimane e probabilmente il vicino JHotel la sua casa.