Il Napoli è alla ricerca del dopo Insigne. Con l'addio del capitano azzurro ci sarà bisogno di trovare una nuova soluzione sulla fascia. Tra i nomi accostati c'è quello di Adnan Januzaj, attualmente di proprietà alla Real Sociedad ma il suo contratto scadrà tra pochi mesi. Dal ritiro della Nazionale belga il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni questo accostamento al Napoli:



"Non ho parlato con Mertens del Napoli, in questo momento penso solo alla Real Sociedad. Conosco bene la mia situazione, la gente ne parla ma non mi interessa. Le decisioni che prenderò alla fine riguardano me, Mino Raiola (procuratore, ndr) e la mia famiglia".