Jasmine Paolini vince gli Internazionali d'Italia: prima italiana dopo 40 anni, trionfa a Roma sotto gli occhi di Mattarella

AFP via Getty Images

(Raffaella Reggi nell’edizione 1985 che si disputò a Taranto).Sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – presente in tribuna,- la 29enne originaria di Bagni di Lucca, n.5 del ranking e 6 del seeding, ha sconfitto per 6-4 6-2, in un’ora e 29 minuti, la statunitense Coco Gauff. Una partita assolutamente perfetta da parte di Paolini che si prende di diritto un pezzo di storia del tennis italiano.

Pronti via,porta a casa il primo break dell'incontro, 1-0, al quale Gauff risponde con il contro-break, 1-1 e gara molto combattuta.non demorde e strappa per la seconda volta consecutiva il break, cominciando a non sbagliare quasi nulla sul proprio servizio.difende il break e si porta a casa il primo set 6-4.Nella seconda frazione,strappa subito il break in avvio e conferma il punto sul proprio turno di servizio, arriva il 2-0, prima quasi di archiviare i giochi con il secondo break consecutivo giocando in maniera impeccabile Gauff non può fare nulla sullo strapotere della giocatrice italiana che conclude 6-2 e vince così il torneo.