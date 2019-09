Javi Gracia affida a un comunicato il proprio pensiero dopo l'esonero da parte del Watford: "Dopo l'inaspettato annuncio del termine del mio contratto dopo solo quattro partite, voglio esprimere la mia sorpresa dopo aver completato la miglior stagione nella storia del Watford. Rispetto questa decisione e voglio ribadire l'eccellente rapporto che ho con Gino Pozzo e Filippo Giraldi, e questo non cambierà nonostante la mia brusca uscita dal club. Sono grato alla società per avermi permesso di allenare questo grande club in Premier, è stata un'esperienza incredibile con momenti speciali come la finale di FA Cup, che ho avuto il privilegio di vivere. Voglio ringraziare ogni singola persona che lavora in questo club e reso ogni giorno semplice. La mia gratitudine e amore per questo club saranno eterni. E alla fine, voglio ringraziare i tifosi per avermi supportato dal primo giorno fino all'ultimo. Augurerò sempre il meglio ai tifosi e a questi giocatori".