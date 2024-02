Jeda torna in campo: giocherà in Prima Categoria, ecco dove

Jeda torna in campo. L'attaccante ex Cagliari - tra le altre - sarà un nuovo giocatore del Riccione, club che milita in Prima Categoria. Classe '79, Jeda sarà utile non solo in campo, ma anche fuori. Contribuirà infatti, come riporta gianlucadimarzio.com, alla crescita e alla formazione dei giovani della rosa. Jeda è ancora oggi il secondo miglior marcatore straniero di tutti i tempi in Serie B con 67 reti.