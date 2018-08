Una relazione burrascosa terminata poco prima del Mondiale di Russia. Fra l'attaccante del Manchester United Jesse Lingard e la bellissima Jena Frumes l'amore è tramontato lo scorso maggio quando la modella lo ha letteralmente scaricato su due piedi. Il motivo? Le continue scappatelle della stella dei Red Devils a cui, evidentemente, le forme della bella statunitense non bastavano più. 24anni originaria del New Jersey, ora vive in california dove oltre alla carriera di modella ha affiancato quella di youtube. E nelle ultime settimane si è mostrata più volte come mamma l'ha fatta. Visto Lingard cosa ti sei perso? Ecco Jena nella nostra gallery.