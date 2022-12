Jenna Ortega è la stella emergente più luminosa del cinema americano, grazie alla serie Netflix di Tim Burton su Mercoledì Addams. La 20enne attrice statunitense ha spopolato su tutti i social, arrivando a totalizzare (per ora) oltre 23 milioni di followers su Instagram.



Fra gli aspetti meno conosciuti degli albori della carriera di Jenna c'è anche un aneddoto legato al calcio. L’ex attrice di Disney Channel lo ha rivelato in una recente intervista: "Stavo per lasciare la carriera da attrice per il calcio".



Quarta figlia di sei, di origine messicana e cresciuta in California, da bambina la Ortega ha giocato nella American Youth Soccer Organization, dove in passato avevano tirato i primi calci anche Landon Donovan e Alex Morgan, due icone del calcio USA, maschile e femminile.



Sul profilo IG ufficiale di Jenna possiamo anche notare la sua ironia, come quando si rivolge ai fan dicendo: "Sono brava a cucinare e pulire nel caso ve lo steste chiedendo...", frase provocatoria e, ribadiamo, ironica, per una giovane attrice molto sensibile ai diritti e all'indipendenza delle donne, come si evince da alcuni post del profilo Instagram.



