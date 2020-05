Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta sufilm e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Come sempre, vi segnaliamo quello che, per la redazione, vale la pena essere visto, ore 21.21, su Canale 5 - Film sulla storia della stella brasiliana, al quale il Brasile si aggrappa per sognare con il pallone tra i piedi. Nel film appare anche il vero Pelè, che fa una comparsata nei panni di un cliente d'albergo., ore 21.30, su Italia 1- Primo capitolo della saga tratta dall'omonimo romanzo. Jennifer Lawrence è la protagonista in questo futuro dispotico post apocalittico dove sopravvivere è una sfida continua.ore 21.04, sul 20 - Denzel Washington da Oscar con questa pellicola (miglior attore protagonista) del 2001: 24 ore con l'attore americano, poliziotto sempre in bilico tra legalità e corruzione, e al suo nuovo collega, che ha un giorno per dimostrare da che parte stare., ore 21.20, su Italia 2 - Owen Wilson e Jason Sudeikis sono due amici che rimpiangono i tempi in cui erano single. Per questo motivo le rispettivi mogli gli lasciano una settimana di libera uscita, dove poter tornare quelli di un tempo., ore 20.30, su Sky Sport uno - Le magie dell’ex numero 10 della Roma, che ha realizzato i suoi 250 gol in campionato tutti con la stessa maglia., ore 21.15, su Sky Cinema Due - 4 Oscar, compreso miglior film, e Palma d’oro al film rivelazione di Bing John-ho. La famiglia Kim, povera, usa l’ingegno per introdursi nella casa di un ricco architetto., ore 22.50, su Sky Cinema i resto a casa - Pellicola cult con Dustin Hoffman, appena laureatosi e in cerca della sua dimensione nella società, e l’immortale Mrs. Robinson., su Netflix - In una società dove vincere è tutto, come gestire il fallimento? Questa serie descrive gli atleti che hanno trasformato l’agonia della sconfitta in un trionfo umano., su RaiPlay - dal bestseller di Nick Hornby, Sam, giovane romano con la passione per lo skate, diventa genitore troppo presto. E affida i suoi segreti a Tony Hawk…, su PrimeVideo - Carlo Verdone, Claudia Gerini, Veronica Pivetti, Cinzia Mascoli e una giovane Manuela Arcuri in una pellicola cult del cinema italiano., su Disney+ - Ultimo capitolo della ‘serie’, con Woody alle prese con il suo rapporto con Bonnie, la sua nuova bambina. Tutto è sotto controllo, sino a quando non arriva Forky…