Stella del pop e dello star system, icona di bellezza, femminilità e sensualità. Paladina dei diritti delle minoranze, in particolare di quella latino-americana negli Stati Uniti, come ha dimostrato con la frase pronunciata il giorno dell'insediamento di Joe Biden come nuovo presidente a stelle e strisce. Jennifer Lopez è tutto questo e molto altro, dai dischi premiati dalla vendite milionarie, al cinema, fino alle nomination ai Grammy e ai Golden Globe. E a 51 anni, Jenny from the Block è ancora ancora una icona sexy, con un fisico mozzafiato e una bellezza del tutto naturale, senza 'ritocchi'. E sul suo profilo Instagram ufficiale, seguito da 143 milioni di followers, le sue foto spopolano!



