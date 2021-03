Si chiama Jennifer Auada la nuova regina dei socia in Brasile. La bellissima modella sta avendo un autentico boom di popolarità anche grazie a numerosi servizi, piccanti, realizzati per diverse riviste. C'è chi dice che abbia stregato perfino la stella del PSG Neymar che ha più volte parlato bene di lei. Jennifer, infatti, non ha paura di mostrarsi in tutto il suo splendore e questo le sta portanto una popolarità inaspettata. Ecco i suoi scatti nella nostra gallery. Applausi!