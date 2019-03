Il suo nome è Jenny Thompson ed è passata agli onori della cronaca per tanti intrecci con il mondo del calcio. In passato ha fatto tanto scalpore quando di fatto ha svelato tutti i dettagli delle sue notti, a pagamento, con Wayne Rooney. Poi la relazione con Mario Balotelli e anche con alcuni suoi compagni di squadra. Infine la partecipazione al noto programma di MTV Ex On The Beach in cui ha calcato nuovamente la mano sulle sue passate relazioni. Oggi quel mondo è lontano, ma Jennifer continua ad incantare i suoi seguaci con foto da urlo sui social. Eccone alcune