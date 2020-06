che ne hanno segnato l'evoluzione e ne hanno fatto uno dei momenti più attesi dagli appassionati. Ci sono storie che legano calcio (mercato), record, politica e passioni in fili sottili e talmente stretti da renderle uniche e forse irripetibili. Come in questa storia, anche se protagonista è un...Con gli anni'50 in Italia scoppia la febbre da calciomercato: i presidenti non badano a spese per prendere lo straniero più forte, battendo record su record di spesa. Il muro dei 100 milioni di lire viene infranto per lo svedese, campione nazionale studentesco di...tennis! Sì perchè. La sua è una storia particolare, sempre in mezzo tra calcio e tennis. A neppure diciotto anni è tra i primi dieci tennisti di Svezia, eppure gioca bene anche a pallone tanto che nel 1948 esordisce con il Djungårdens. La sua definitiva consacrazione nel calcio è del 1950 quando si mette in luce ai mondiali eappunto. Un po' tutti si accorgono di lui, anche in Inghilterra, tanto che il Charlton approfitta di un soggiorno di Jeppson in terra d'Albione per ingaggiarlo. Jeppson dunque nel gennaio 1951 si lega al Charlton ma solo come dilettante perchè non vuole perdere quello status per poter continuare a giocare liberamente a tennis., quindi in primavera torna al Djungårdens.ma lui ancora tentenna: vuole restare dilettante per poter continuare a giocare anche a tennis. Gli viene in soccorso la nuova normativa del CIO di quegli anni che consente di mantenere lo status di dilettante pur diventando professionista nel calcio. È fatta.. Il primo anno in Italia segna ben 22 reti facendo rimanere a bocca aperta tifosi e addetti ai lavori. È a questo punto che entra in scena l'armatore sorrentino Achille Lauro che si è fatto una fortuna dando una grossa mano al regime fascista ai tempi dell'impresa di Etiopia. Esponente del legittimismo monarchico, è diventato sindaco di Napoli anche a colpi di frasi ad effetto del tipoLogico quindi che il colpo di mercato dell'estate 1952 debba venire da Napoli. Lauro chiede al serafico Monzeglio, allenatore dei partenopei, chi sia il più forte e questi gli butta lì il nome dello svedese dell'Atalanta. I bergamaschi non hanno tutta questa voglia di cedere Jeppson, ma gli affari sono affari soprattutto se dall'altra parte c'è uno che i soldi li ha e non ha paura ad usarli. Imbastita una più o meno veritiera trattativa con l'Inter,di lire che Lauro spende per portarsi a Napoli “Hasse Goldfut” Jeppson, che da allora diventa “Mister 105”, e per far sognare i napoletani. Crolla così il muro dei cento milioni, ed è un momento epocale nella storia del calciomercato italiano.Eh già. Con gli anni'50 del XX secolo i presidenti delle società di calcio fanno a gara tra loro a chi spende di più per accaparrarsi i migliori – o presunti tali – calciatori stranieri. Tanto che il rischio al quale si va incontro è. D'altro canto però l'ingaggio degli stranieri aumenta il tasso tecnico e spettacolare della Serie A, facendo del bene a tutto il settore. È un bel dilemma al qualeche nel 1953 è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per chiedere un aiuto normativo. Per farla breve, dopo pochi giorni vienein territorio italiano. Con telegramma diretto al CONI sul finire del maggio del 1953 così viene comunicata la decisione: “Informo che, aderendo alle osservazioni prospettate, il ministero dell'Interno di intesa con questa Presidenza e con il ministero degli Esteri ha disposto, allo scopo di tutelare il carattere nazionale delle norme sul giuoco del calcio, che d'ora innanzi non siano concessi permessi soggiorno in Italia ad atleti stranieri che lo chiedano per svolgere attività nelle squadre di campionato”., aprendo così un'altra stagione di calciomercato e di vita – non particolarmente felice in verità – della Nazionale.Ricompensa molto costosa. Con Jeppson si è superata la soglia dei cento milioni di lire per un'operazione di calciomercato. I tifosi, come ovvio che sia, lo adorano e lo coccolano, ben consapevoli del valore economico del giocatore e speranzosi nel valore tecnico. ITutti contenti, se non fosse che i primi tempi napoletani per Jeppson sono davvero duri. Le aspettative sono altissime, l'affiatamento con Amadei molto vago: al termine della stagione 1952/53 Jeppson non ha brillato e il Napoli si è piazzato al 4° posto. I tifosi vogliono di più.. Se poi le donne giocano anche a tennis è fatta. Ha una storia con Silvana Lazzarino, la tennista italiana più famosa del tempo, storia che porta a nuovi dissapori ed incomprensioni con Monzeglio e con lo stesso Lauro. La parabola dello svedese inizia a scendere,. Con i granata gioca solo una stagione, piuttosto opaca, mettendo a segno sette reti, due delle quali nel derby vinto contro la Juventus, quindi il ritiro.(Alessandro Bassi è anche su http://storiedifootballperduto.blogspot.it/