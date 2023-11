Tolga Dirican, agente del difensore tedesco Jerome Boateng, ha parlato alla Bild:



"Siamo molto sorpresi dalle dichiarazioni di Frank Schmidt. Jerome non ha mai dato la sua parola a Heidenheim e non ha mai espresso il suo interesse a trasferirsi lì. Il 3 novembre ci siamo incontrati con loro all'aeroporto di Monaco e hanno provato a convincerlo ad andare lì, è bizzarro leggere certe cose".



Il tecnico dell'Heidenheim si era espresso in questi termini: "Sono stato sorpreso di leggere queste voci perché il nostro DNA di squadra è diverso, il gruppo è composto da giovani e Boateng non si adatterebbe".