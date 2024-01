Lingard si propone a una big della Liga

Attualmente senza squadra dopo un anno non esaltante al Nottingham Forest, Jesse Lingard è in cerca di una nuova squadra e si sta allenando a Dubai nell'attesa di scoprire il suo futuro. Da quanto si apprende dal quotidiano Sport si sarebbe proposto anche al Barcellona, nonostante la conosciuta situazione economica in cui si trova il club catalano.