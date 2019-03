Il gol nel derby non è l'unica bella notizia del weekend di. Per l'attaccante dellaè arrivata un'altra splendida sorpresa dalla bellissima moglieche con una sorpresa gli ha annunciato di essere incinta per la terza volta. E questa volta, dopo le prime due figlie, a casa Immobile è in arrivo un piccolo Ciro. Sarà un maschietto! Tanti auguri, per la terza volta!