Da lunedì 21 settembre, alle ore 20.45, riparte ', storica trasmissione di 7Gold. A condurre, insieme a Maurizio Biscardi, ci sarà una new entry, Jessica. La giornalista sportiva vanta oltre 10 anni di esperienza in tv, avendo già lavorato a Milan Channel e Sport Mediaset.La seconda grande novità della stagione sarà, dal 29 settembre, il Processo alle Coppe, condotto da Vittoria Castagnotto con Maurizio Biscardi, con risultati e commenti sulle competizioni continentali.“La conduzione del 'Processo' al fianco di Maurizio Biscardi è per me una grande occasione - le parole di Jessica Tozzi, riportate da Adnkronos - non vedo l’ora di entrare in contatto con il pubblico appassionato che da anni segue l’imperdibile appuntamento del lunedì”. J