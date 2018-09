Gennaro Gattuso e i soprannomi ai suoi giocatori. Come scrive Tuttosport, l'allenatore del Milan ha dato dei nickname ai calciatori: si va dai classici Pipita per Higuain e Baka per Bakayoko; ai più originali, visto che Musacchio diventa l'Animale, José Mauri il Nano, Abate 'Skippy' e Suso 'Jesus'.