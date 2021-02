Cosmin Olaroiu non è più l'allentore del Jiangsu Suning. Il tecnico rumeno ha rescisso il suo contratto con il club cinese della proprietà dell'Inter e ai microfoni di TelekomSport ha attaccato il gruppo della famiglia Zhang: "Sono dispiaciuto per i tifosi e per i giocatori, a cui sono legato. Io e lo staff non volevamo giungere a questa conclusione, ma ci aspettavamo più rispetto. Sono deluso, molto deluso. Dopo aver vinto il titolo, oltre a chi ha partecipato, ho ricevuto solo un messaggio da parte del presidente tramite il suo segretario. Un messaggio in cui diceva ‘complimenti’ e basta. Non ci sono state celebrazioni o feste. Niente”.